DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.931 -0,6%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net? Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net?
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Ausblick: SK-Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SK-Electronics CO LTD
2.903,00 JPY -16,00 JPY -0,55%
Charts|News|Analysen

SK-Electronics lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 63,10 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 19,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SK-Electronics 52,73 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,27 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SK-Electronics einen Umsatz von 6,10 Milliarden JPY eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 262,40 JPY im Vergleich zu 220,66 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 29,30 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 25,73 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf SK-Electronics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SK-Electronics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SK-Electronics CO LTD

DatumMeistgelesen
Wer­bung