Ausblick: SK-Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
SK-Electronics lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 63,10 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 19,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SK-Electronics 52,73 JPY je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,27 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SK-Electronics einen Umsatz von 6,10 Milliarden JPY eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 262,40 JPY im Vergleich zu 220,66 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 29,30 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 25,73 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SK-Electronics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SK-Electronics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SK-Electronics CO LTD
Analysen zu SK-Electronics CO LTD
Keine Analysen gefunden.