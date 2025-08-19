Ausblick: Sprinklr A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sprinklr A veröffentlicht am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,100 USD. Dies würde einem Zuwachs von 900 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sprinklr A 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 205,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,399 USD, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 825,9 Millionen USD im Vergleich zu 796,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.

