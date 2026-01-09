Ausblick: Tata Consultancy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Consultancy Services präsentiert am 12.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

27 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,97 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,21 INR erwirtschaftet worden.

Tata Consultancy Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 668,34 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 34 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

48 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 142,50 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 134,19 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 47 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.643,70 Milliarden INR, gegenüber 2.553,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net