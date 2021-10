Ausblick: TeamSpirit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werbung

Heute im Fokus

Börsen in Fernost im Plus -- Bayer will bei ESP-Verkauf mehrere Milliarden Euro einnehmen -- Tesla-Chef: Produktionsstart in Deutschland spätestens im Dezember -- RWE im Fokus

Apple geht in Berufung gegen Urteil in App-Store-Prozess. LEG will Immobilienportfolio von Adler Group kaufen. Conti-Chef: Software ist trotz Autobauer-Konkurrenz unsere Domäne. Symrise will neue Wachstumsfelder erschließen.