Ausblick: Tinplate Company Of India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tinplate Company Of India lässt sich am 15.07.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tinplate Company Of India die Bilanz zum am 30.06.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,13 INR aus. Im letzten Jahr hatte Tinplate Company Of India einen Gewinn von 0,900 INR je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,69 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Tinplate Company Of India für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,48 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 7,00 INR je Aktie, gegenüber 5,53 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 30,50 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

