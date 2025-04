Ausnahmezustand

Volatile Aktienmärkte: Experte verrät, wie Anleger vom Börsencrash profitieren könnten

16.04.25 03:25 Uhr

Nach den massiven Kursrückgängen an den Aktienmärkten rücken alternative Anlagestrategien in den Fokus. Ein Experte verrät, wie sich Anleger in einem angespannten Marktumfeld gezielt positionieren könnten.

• Gezielte Positionierung bei volatilen Aktienmärkten

• Experte setzt auf Ratio Risk Reversal

• Optionsstrategie im Fokus

Die vergangenen Wochen waren für Anleger äußerst turbulent. Ausgelöst durch die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Strafzölle erlebten die globalen Aktienmärkte eine Welle massiver Kursverluste. Das Handelsvolumen an den Optionsmärkten stieg auf neue Rekordwerte, während die wichtigsten Aktienindizes stark unter Druck gerieten. Doch während viele Investoren auf Rückzug schalten, sehen einige Experten und Marktbeobachter nun klare Signale für eine mögliche Erholung - und potenzielle Chancen für risikobereite Anleger. Börsencrash: Marktdynamik und Volatilität als Chance? Ein Blick auf die Volatilitätsentwicklung unterstreicht die aktuelle Unsicherheit. Der sogenannte Cboe Volatility Index (VIX), auch bekannt als das Angstbarometer der Wall Street, kletterte am 9. April zeitweise auf über 57 Punkte - den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie (Stand: 15. April 2025). Dieser Index misst die erwarteten Kursschwankungen auf Sicht von 30 Tagen anhand von Optionen auf den S&P 500. Der sprunghafte Anstieg ist ein Indiz für die extrem gestiegene Nervosität unter den Marktteilnehmern - und laut einem Experten gleichzeitig ein Hinweis auf das enorme Potenzial für Optionsstrategien. Ratio Risk Reversal: Eine Strategie für den Aufschwung? Ein interessanter Ansatz für den aktuellen Markt kommt von Rocky Fishman, Gründer des Analysehauses Asym 500. Er verweist gemäß MarketWatch auf eine Strategie aus dem Optionshandel, die unter dem Namen "Ratio Risk Reversal" bekannt ist. Laut Fishman handelt es sich dabei um ein attraktives Instrument für Anleger, die mit einer mittelfristigen Rückkehr des Marktes auf frühere Höchststände rechnen. Bei dieser Strategie verkauft ein Anleger eine Put-Option oder eine Call-Option und nutzt die Erlöse, um im Gegenzug mehrere Call-Optionen oder Puts zu kaufen. Eine Put-Option verleiht dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Pflicht, einen bestimmten Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis - dem sogenannten Ausübungspreis - zu verkaufen. Im Gegensatz dazu ermöglicht eine Call-Option den Kauf des Basiswerts, ebenfalls ohne Verpflichtung. Insbesondere bullische Call-Optionen gewinnen an Wert, wenn der Kurs des Basiswerts vor dem Ablaufdatum über den vereinbarten Ausübungspreis steigt. Kommt es zu einer Erholung an den Märkten, bestimmt der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs des S&P 500 und dem Strike-Preis der gekauften Calls, wie hoch der potenzielle Gewinn ausfällt. Fishman nennt laut MarketWatch ein Beispiel am S&P 500: Mit dem Verkauf einer Put-Option mit einem Ausübungspreis von 4.000 Punkten ließen sich am 7. April 2025 fünf bullische Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 6.000 Punkten finanzieren. Er betont, dass die stark gesunkene Marktstimmung diese Konstellation möglich gemacht habe - und dass sie sich durch potenziell weitere Korrekturen an den Märkten womöglich sogar noch günstiger darstellen könnte. Volatile Aktienmärkte: Chancen und Risiken für Anleger Fishman sieht zudem Anzeichen dafür, dass die politische Lage nicht so drastisch bleibt, wie es derzeit den Anschein hat, wodurch es womöglich bald zu einem Aufschwung kommen könnte. Er schrieb gemäß MarketWatch: "Es gibt eine Reihe von Wegen, wie sich die Zölle letztlich deutlich milder gestalten könnten als derzeit vorgesehen - etwa durch Verhandlungen, eine freiwillige Rücknahme oder juristische Maßnahmen. Die Bewertungen sind deutlich weniger anspruchsvoll als vor dem Kursrückgang (auch wenn Aktien nicht günstig sind)". In der Krise liegen laut Fishman auch Chancen - aber sie zu nutzen, erfordert Mut, Fachkenntnis und ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein, denn die Märkte befinden sich weiterhin in einem hochvolatilen Umfeld, das sowohl plötzliche Rückschläge als auch schnelle Erholungen mit sich bringen kann, wie die jüngst verkündete Zollpause durch Trump zeigt. Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

