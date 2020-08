alstria office mit roten Zahlen - Dividendenzahlung geplant

Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch die Neubewertung des Portfolios.

Wie das im MDAX gelistete Unternehmen mitteilte, lagen die Mieteinnahmen bei 87,2 Millionen Euro gegenüber 93,1 Millionen im Vorjahr, wobei der Rückgang vor allem auf den Verkauf von Immobilien zurückzuführen sei. Das operative Ergebnis FFO belief sich auf 54,4 Millionen Euro nach 55,7 im Vorjahreszeitraum. Für den Berichtszeitraum wurde ein Fehlbetrag von 33,3 Millionen Euro verzeichnet, was laut Mitteilung vor allem auf die Neubewertung der Immobilien im Portfolio zurückzuführen ist. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn von 279 Millionen Euro verbucht.

Zum 30. Juni 2020 verfügte alstria office über 111 Immobilien im Wert von 4,4 Milliarden Euro mit einer Gesamtrendite von 4,6 Prozent, wobei Abwertungen von 88,4 Millionen Euro bzw. 2,0 Prozent des Portfoliowerts verbucht wurden. Der Bewertungsverlust fiel vor allem für Hotel- und Einzelhandelsimmobilien an.

Das in Hamburg ansässige Unternehmen verfügte zum 30. Juni über liquide Mittel von 619,6 Millionen Euro gegenüber 298,2 Millionen Ende 2019. Zum deutlichen Anstieg trug vor allem die Ausgabe von Kapitalmarktanleihen in Höhe von 350 Millionen Euro Mitte Juni bei.

Auf Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigt alstria die Prognose für das Geschäftsjahr. Die Umsatzerlöse sollen rund 179 Millionen und der FFO 108 Millionen Euro erreichen.

Dividendenzahlung geplant

Der Vorstand beschloss am Montag die Ausschüttung von 52 Cent je Aktie zuzüglich einer "grünen Dividende" von 1 Cent für das Geschäftsjahr 2019, wie das Unternehmen mitteilte. alstria office hatte im Februar eine Dividende in dieser Höhe in Aussicht gestellt, den Vorschlag Ende März aber wegen der ungewissen Folgen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen.

Auch die Hauptversammlung, die für den 23. April einberufen worden war, wurde abgesagt. Sie soll nun am 29. September als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre nachgeholt werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

