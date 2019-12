Netto mehr verdient: METRO hält Dividende stabil

Unter dem Strich blieb für die Anteilseigner jedoch mehr übrig - auch will der Düsseldorfer Handelskonzern die Dividende stabil bei 70 Cent je Aktie halten.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020, das am 1. Oktober begann, peilt der MDAX-Konzern einen stabilen operativen Gewinn (EBITDA) an, bereinigt um Kosten für die geplante Transformation zu einem Großhandelskonzern. Der Umsatz soll flächen- und währungsbereinigt um 1,5 bis 3 Prozent wachsen. Kosten für geplante Effizienzmaßnahmen werden das Ergebnis mit 60 bis 80 Millionen Euro belasten, auch in Russland fallen weiter Kosten für die Repositionierung des Geschäfts an.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 per Ende September 2019 erwirtschaftete METRO einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,173 Milliarden Euro. Währungsbereinigt war dies ein Rückgang von 4,2 Prozent auf den vergleichbaren Vorjahreswert von 1,242 Milliarden Euro. Die Zahl bezieht sich rein auf das fortgeführte operative Geschäft und lässt den Beitrag von Immobilientransaktionen und Real im Rahmen des Unternehmensausblick außen vor. Dieser sah wegen geplanter Investitionen in Digitalisierung und das Russland-Geschäft einen Rückgang von 2 bis 6 Prozent beim bereinigten EBITDA vor.

Unter dem Strich blieb für die Aktionäre nach Dritten im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 523 Millionen Euro, ein Plus von 18 Prozent. Entsprechend stieg der Gewinn je Aktie auf 1,44 Euro von 1,22 Euro. Gewinnzahlen für das Schlussquartal veröffentlichte METRO nicht.

Bereits Ende Oktober hatte METRO in einem Trading Statement die vorläufigen Umsatzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet. Der Umsatz wuchs flächen- und währungsbereinigt um 2,4 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro. Das Umsatzplus lag damit etwa oberhalb der Mitte des angepeilten Korridors von 1 bis 3 Prozent. Im Schlussquartal betrug das bereinigte Plus 2,5 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro, ohne das verkaufte China-Geschäft betrug der Gesamtumsatz 27,1 Milliarden Euro.

