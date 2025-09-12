DAX23.613 -0,1%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.527 +0,1%Euro1,1688 -0,1%Öl67,29 -0,5%Gold3.618 -0,6%
Außenhandelsverband BGA rechnet für 2025 mit Exporteinbruch

11.09.25 11:13 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) rechnet damit, dass die deutschen Ausfuhren im laufenden Jahr deutlich sinken, die Einfuhren dagegen stark steigen werden. Wie der BGA mitteilte, prognostiziert er im Ergebnis einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen für 2025 einen Rückgang der nominalen Exporte um 2,5 Prozent und einen Anstieg der Importe um 4,5 Prozent. "Die deutschen Exporteure kämpfen an vielen Fronten. Im Welthandel bestehen wesentliche Risiken fort, insbesondere durch den anhaltenden Trend zu Handelsbarrieren, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Weltkonjunktur", heißt es in einer Erklärung von BGA-Präsident Dirk Jandura.

Wer­bung

Besonders negativ wirken sich Jandura zufolge die US-Einfuhrzölle aus. "Viele der neuen US-Zölle sind so hoch, dass Geschäfte schlichtweg unmöglich werden - für zahlreiche deutsche Exporteure bedeutet das faktisch den Verlust des US-Marktes", schreibt er. Die Außenhändler blickten dementsprechend düster in die Zukunft. "Fast 60 Prozent sehen sich direkt oder indirekt negativ betroffen."

Der BGA-Präsident forderte von der Politik "mehr Freiheit" für die Unternehmen. "Europas wirtschaftliche Stärke hängt entscheidend von seiner Wettbewerbsfähigkeit ab. Doch mit der Menge an Berichtspflichten machen wir sie uns langsam, aber sicher zunichte", so Jandura. Wachstum und Innovation brauchten politische Rahmenbedingungen, die Unternehmen stärkten, statt sie zu lähmen. 67 Prozent unserer Unternehmen berichten von hohen Zusatzkosten durch Berichtspflichten."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 05:13 ET (09:13 GMT)