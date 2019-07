Sprint-Aktie profitiert weiter von Hoffnung auf Übernahme

Nachdem die Aussicht auf einen Durchbruch in den Verhandlungen mit dem US-Justizministerium bereits am Dienstag für Auftrieb gesorgt hatte, trieb nun eine entsprechende Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg die Papiere um letztlich 1,45 Prozent auf 6,98 US-Dollar an. In der Spitze waren die Anteilsscheine um bis zu gut 4 Prozent in die Höhe geschnellt.

Laut Bloomberg stehen Sprint und T-Mobile US nur noch vor einer letzten Hürde, um die Zustimmung des Justizministeriums für den Deal zu erhalten. Die Behörde arbeite in Zusammenarbeit mit der Mobilfunktochter der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) lediglich mehr an Details. Damit solle sicherstellt werden, dass der Satelliten-TV- und Internet-Anbieter Dish (Dish Network) ein starker vierter Wettbewerber in den USA werden könne. Geplant ist bereits, dass Dish dafür Geschäftsteile von Sprint übernimmt.

Die Aktien von Dish und T-Mobile hingegen konnten nicht nachhaltig von der Kreisemeldung profitieren. Sie lagen zuletzt mehr als 1 Prozent beziehungsweise nur knapp 0,4 Prozent im Plus.

