DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.757 +0,1%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Rohstoffe im Dezember 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im Dezember 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
NVIDIA-Aktie, Bitcoin, Goldpreis & Co.: Wenn die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank plötzlich wahr werden NVIDIA-Aktie, Bitcoin, Goldpreis & Co.: Wenn die "Outrageous Predictions" der Saxo Bank plötzlich wahr werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Auswärtiges Amt: Reisewarnung für Venezuela

03.01.26 17:42 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für Venezuela ausgeweitet. "Für ganz Venezuela gilt nun eine Reisewarnung", teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin mit. "Deutsche Staatsangehörige im Land sind aufgerufen, an einem sicheren Ort zu bleiben." Bisher galt eine Teilreisewarnung.

Wer­bung

Zuvor war der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt zusammengetreten. "Das Auswärtige Amt steht im engsten Kontakt mit der Botschaft in Caracas", so die Sprecherin weiter.

Deutschland mahnt zur Einhaltung von Völkerrecht

"Die Lage im Land beobachtet die Bundesregierung weiter mit Sorge, fortlaufend und sehr genau", erklärte die Sprecherin. Deutschland stehe im engsten Austausch mit seinen Partnern. "Wir rufen alle Beteiligten auf, nichts zu tun, was zu einer Zuspitzung der Lage führen könnte und Wege zu einer politischen Beilegung zu suchen." Sie betonte: "Völkerrechtliche Normen sind einzuhalten." Die Unterstützung Deutschlands für das venezolanische Volk bleibe bestehen. "Die Venezolanerinnen und Venezolaner verdienen eine friedliche und demokratische Zukunft."

Die USA hatten bei einem Angriff auf Venezuela Staatschef Nicolás Maduro und dessen Ehefrau gefasst. US-Spezialkräfte nahmen Maduro fest./bw/DP/he