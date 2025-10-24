Autovermieter Starcar hat Insolvenz beantragt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Autovermieter Star Car GmbH Kraftfahrzeugvermietung hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Das teilte das Unternehmen mit und geht aus Angaben auf dem Justizportal des Bundes und der Länder hervor. Das Amtsgericht Hamburg leitete ein vorläufiges Insolvenzverfahren ein. Zunächst berichtete die "Wirtschaftswoche".

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Christoph Morgen bestellt worden. Wie Morgen und das Unternehmen mitteilten, können Kunden weiter Fahrzeuge bei Starcar mieten. Der Geschäftsbetrieb werde an allen Standorten fortgeführt. Gründe des Insolvenzantrags gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

Morgen habe eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung eingeleitet, um Löhne und Gehälter der Mitarbeiter zu sichern, heißt es in der Mitteilung. Starcar beschäftigt den Angaben nach 615 Mitarbeiter in Vollzeit./lkm/DP/nas