BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt im August schwach

28.08.25 10:23 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im August schwach geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) lag zum Vormonat unverändert bei 98 Punkten und damit im zweiten Monat hintereinander unterhalb des Jahresdurchschnitts 2015, der als Referenzwert festgeleg wurde. "Der gemeldete Personalbedarf bleibt im Kontext der wirtschaftlichen Schwäche weiter schwach", erklärte die BA. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 8 Punkte verloren.

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 04:24 ET (08:24 GMT)