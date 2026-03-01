DAX23.289 -1,3%Est505.632 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +3,0%Nas22.388 -1,6%Bitcoin59.071 +3,1%Euro1,1562 +0,2%Öl102,7 +10,1%Gold5.106 ±0,0%
Baden-Württemberg: Spahn bringt nach Wahl-Patt Teilung der Amtszeit ins Spiel

09.03.26 13:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn hat angesichts der Pattsituation zwischen CDU und Grünen im baden-württembergischen Landtag nach der Wahl eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht. Er habe dieses Modell im CDU-Vorstand als Option vorgebracht, sagte Spahn nach der Sitzung in Berlin vor Journalisten.

Die Legislaturperiode in Baden-Württemberg dauert fünf Jahre. Eine Teilung der Amtszeit würde bedeuten, dass der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel jeweils zweieinhalb Jahre an der Spitze der Regierung stehen würden./mfi/DP/stw