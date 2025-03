Bärisches Muster

Die NVIDIA-Aktie steht vor einem potenziell kritischen Wendepunkt: Das gefürchtete "Death Cross" droht, ein technisches Signal, das oft einen Abwärtstrend ankündigt.

• NVIDIA-Aktie: bärisches Muster droht

• 50-Tage-Durchschnitt könnte unter 200-Tage-Durchschnitt fallen

• Droht ein Abwärtstrend?

Die NVIDIA-Aktie konnte in den letzten Jahren kräftig zulegen und ihren Wert vervielfachen. Nachdem sie vor drei Jahren an der US-Techbörse NASDAQ splitbereinigt noch 26,45 US-Dollar wert war, kostet sie heute rund 115 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 18.03.2025). Das bedeutet ein Plus von etwa 440 Prozent innerhalb dieser drei Jahre. Zuletzt hatte die Aktie, die Anfang Januar noch mehr als 150 US-Dollar wert war, jedoch wieder etwas nachgegeben. Und nun könnte sich im Chart der NVIDIA-Aktie auch noch ein Muster abzeichnen, das Anleger beunruhigen könnte.

Bei der NVIDIA-Aktie könnte sich schon bald ein bärisches Muster, bekannt als "Death Cross", zeigen, wie MarketWatch berichtet. Bei diesem Muster unterschreitet der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt, den Anleger gerne für das Erkennen von Kauf- und Verkaufssignalen verwenden. Klettert der Kurs einer Aktie über die 200-Tage-Linie, wird dies als Aufwärtstrend bewertet, fällt der Kurs unter die 200-Tage-Linie, wird die Entwicklung als Abwärtstrend bewertet.

Der 50-Tagesdurchschnitt lag am Montag, wie MarketWatch unter Berufung auf FactSet-Daten berichtete, bei etwa 129,04 US-Dollar, nachdem er am Freitag noch bei 129,30 US-Dollar lag und bis dahin innerhalb von fünf Tagen durchschnittlich um 30 Cent pro Tag gefallen ist. Derweil sei der 200-Tagesdurchschnitt von 127,64 US-Dollar am Freitag auf 127,68 US-Dollar am Montag gestiegen und habe in der vergangenen Woche einen täglichen Zuwachs von etwa 6 Cent verzeichnet. Allerdings könnte sich die Entwicklung der gleitenden Durchschnitte natürlich auch noch ändern.

Das zeigt die Vergangenheit

Seit NVIDIAs Börsengang gab es laut MarketWatch zwölf Death Crosses. In neun Fällen sei es für die Aktie anschließend weiter abwärts gegangen. Die Rückgänge reichten von 6,5 Prozent bis zu 78 Prozent, mit einem durchschnittlichen Rückgang von 41 Prozent, während die Zeitspanne zwischen den Death Crosses und den Tiefstständen zwischen einer Woche und neun Monaten variierte.

Das letzte Death Cross zeigte sich im April 2022, berichtet MarketWatch. Zu diesem Zeitpunkt war die Aktie bereits deutlich von ihrem Rekordschlusskurs von November 2021 zurückgekommen. Die verlor daraufhin weiter deutlich an Wert: Bis sie im Oktober desselben Jahres ihren Tiefpunkt erreichte, sank sie um weitere 47,7 Prozent.

In den drei Fällen, in denen die Aktie nach den Crossovers nicht fiel, erreichte sie ihren Tiefpunkt laut MarketWatch 2006 vier Tage nach dem Crossover, 2007 einen Monat vor dem Crossover und 2015 zwei Tage vor dem Crossover.

Kurs-Gewinn-Verhältnis im Fokus

Positiv erscheine derzeit jedoch NVIDIAs Kurs-Gewinn-Verhältnis, das derzeit mit rund 25,9 recht günstig erscheine. Als das letzte Death Cross auftrat, das zu einem weiteren Ausverkauf der NVIDIA-Aktie führte, lag das KGV laut MarketWatch mit 36,7 deutlich höher, während das KGV beim letzten Todeskreuz, als die Aktie bereits ihren Tiefpunkt erreicht hatte, mit 22,3 eher niedriger lag.

Das erwarten Analysten

Während charttechnisch das Death Cross drohen könnte, zeigen sich Analysten zuversichtlich für die NVIDIA-Aktie. In den letzten drei Monaten haben bei TipRanks 42 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziele für die NVIDIA-Aktie abgegeben. Von diesen empfehlen 39 die Anteilsschein zum Kauf, während drei ein Hold-Rating abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 177,23 US-Dollar und impliziert damit ein Aufwärtspotenzial von 53,27 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 115,53 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 18.03.2025). Die Höchstprognose liegt bei 220,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 130,00 US-Dollar.

