Bahn sieht wegen Wintereinbruch im Norden Einschränkungen bis Samstag

DOW JONES--Nach dem Wintereinbruch in Norddeutschland mit massiven Einschränkungen im Schienennetz nimmt der Fernverkehr dort ab Samstagmorgen zwar laut Deutscher Bahn schrittweise wieder den Betrieb auf, allerdings ist auch am Samstag trotzdem bundesweit noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen. Die Deutsche Bahn bittet alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt in der App DB Navigator und auf der Internetseite "www.bahn.de" über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

Sturmtief "Elli" hat derzeit den Norden im Griff und die Deutsche Bahn hat wegen der heftigen Schneefälle den Fernverkehr im Norden Deutschlands derzeit eingestellt. Auch im Nahverkehr gibt es viele Ausfälle. Für weite Teile Deutschlands, vor allem für den Norden und die Mittelgebirge, gelten derzeit Unwetterwarnungen des Wetterdienstes.

January 09, 2026 12:21 ET (17:21 GMT)