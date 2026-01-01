DAX24.473 -1,4%Est505.932 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,04 -5,2%Nas23.493 -1,5%Bitcoin71.908 -3,4%Euro1,1953 ±-0,0%Öl71,59 +4,2%Gold5.406 -0,2%
Bahn und GDL vertagen sich in Tarifverhandlungen auf 9. Februar

29.01.26 15:21 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich in den laufenden Tarifverhandlungen vertagt. Die Verhandlungen sollen am 9. Februar weitergehen und sind auf fünf Tage angesetzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Da die Zielvorstellungen beider Seiten noch weit auseinanderliegen, hat die Bahn nach eigenen Angaben noch kein formales Angebot vorgelegt.

"Diese Verhandlungswoche gibt uns die nötige Zeit und damit die Chance, uns aufeinander zuzubewegen und Kompromisse zu finden. Unser Ziel bleibt es, bis Ende Februar am Verhandlungstisch einen tragfähigen Abschluss zu erreichen", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Wir haben uns mit komplexen Themen auseinandergesetzt und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Atmosphäre ist weiterhin sachlich und konstruktiv, das ist gut. Aber es gibt viel Gesprächsbedarf. Bis zu einer Lösung ist es noch ein hartes Stück Arbeit."

Bis zum 28. Februar gilt Friedenspflicht. Streiks sind bis dahin ausgeschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 09:22 ET (14:22 GMT)