Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,83 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,94 EUR zu. Bei 5,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.252 Ballard Power-Aktien.

Bei 16,70 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 65,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 10.08.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,09 CAD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 26,67 CAD in den Büchern – ein Minus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 31,44 CAD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.11.2022 gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,771 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

