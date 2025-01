Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Nachmittag stark

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,8 Prozent auf 1,79 USD.

Das Papier von Ballard Power legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,8 Prozent auf 1,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 1,83 USD. Bei 1,72 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 310.959 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2024 auf bis zu 3,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 106,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 1,24 USD. Mit Abgaben von 31,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ballard Power-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CAD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CAD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 05.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,93 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,13 Mio. CAD – eine Minderung von 45,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,99 Mio. CAD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Ballard Power am 06.03.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,404 CAD einfahren.

