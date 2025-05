Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,23 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,23 USD. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,23 USD nach. Bei 1,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 73.592 Ballard Power-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 171,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,01 USD ab. Abschläge von 17,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 13.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,29 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von 45,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,84 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Ballard Power am 06.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,568 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

