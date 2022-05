Ballard Power Aktie News: Ballard Power gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Ballard Power-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 8,28 EUR. Bei 8,28 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.786 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2021 auf bis zu 18,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,21 EUR am 24.02.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 14,84 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power gewährte am 12.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,06 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 46,88 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,95 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 09.05.2022 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,519 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Erste Schätzungen: Ballard Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ballard Power-Aktie schließt deutlich tiefer: Ballard Power rutscht tiefer in die roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com