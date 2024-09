Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Nachmittag nordwärts

Ballard Power im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,76 USD nach oben.

Das Papier von Ballard Power konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 1,76 USD. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 1,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,75 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 50.337 Aktien.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 147,29 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,73 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 CAD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 21,90 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 20,56 Mio. CAD umgesetzt.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,681 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell