Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ballard Power

Heute im Fokus

thyssenkrupp plant Einsparungen in der Autosparte. MongoDB mit schwachem Ausblick. ON Semiconductor mit Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems. Marvell Technology enttäuscht mit Ausblick. Saudi Aramco in Gesprächen über Übernahme von BPs Castrol-Sparte. Automobilbranche im Wandel - Tausende Stellen fallen weg. RENK-Aktie, DWS-Aktie und flatexDEGIRO-Aktie steigen in den MDAX auf.