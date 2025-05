Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 1,24 USD.

Das Papier von Ballard Power legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 1,24 USD. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 1,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.039 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 62,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Am 13.03.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 CAD gegenüber -0,23 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 34,29 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von 45,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 62,84 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Ballard Power am 06.08.2025 präsentieren. Ballard Power dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,544 CAD ausweisen wird.

