Freundlicher Handel: NASDAQ Composite nachmittags in Grün

NASDAQ-Handel im Blick

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,22 Prozent stärker bei 16.343,11 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,569 Prozent auf 16.399,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16.307,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16.402,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.181,17 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 4,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.808,66 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.01.2025, den Wert von 19.630,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15.683,37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,24 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20.118,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 8,86 Prozent auf 2,58 USD), Hooker Furniture (+ 8,32 Prozent auf 8,20 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 7,62 Prozent auf 0,87 USD), Cumulus Media A (+ 6,61 Prozent auf 0,25 USD) und JetBlue Airways (+ 6,42 Prozent auf 3,65 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Snap-On (-7,67 Prozent auf 306,52 USD), Ballard Power (-5,83 Prozent auf 1,13 USD), 3D Systems (-5,44 Prozent auf 1,83 USD), Neogen (-4,02 Prozent auf 4,42 USD) und Innodata (-3,97 Prozent auf 33,40 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40.836.788 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,570 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net