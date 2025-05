Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Ballard Power-Kurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 1,24 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:46 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 1,24 USD. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 1,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,22 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 51.739 Aktien.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 168,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,55 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 22,08 Mio. CAD gegenüber 19,49 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,528 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

