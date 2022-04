Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,05 EUR. Bei 11,05 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.300 Ballard Power-Aktien.

Bei einem Wert von 21,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2021). Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 93,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,25 EUR ab. Mit Abgaben von 34,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 02.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,06 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,95 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,88 Millionen CAD US-Dollar umgesetzt.

Schätzungsweise am 02.05.2022 dürfte Ballard Power die Q1 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,519 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

