Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1,91 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 1,91 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,93 USD zu. Mit einem Wert von 1,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 48.339 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 5,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 167,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,85 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 3,14 Prozent sinken.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,49 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 18,05 Mio. CAD eingefahren.

Am 12.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2024 -0,720 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

