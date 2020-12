Ballard Power-Aktie aktuell: Anleger schicken Ballard Power ins Plus

Im Frankfurt-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 16,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,15 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 15.359 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2020 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,23 EUR. Dieser Wert wurde am 10.12.2019 erreicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,169 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

