Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 1,92 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 1,92 USD ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,92 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,97 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.076 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,96 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 158,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,85 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,49 Mio. CAD – ein Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 18,05 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,720 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

