Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 1,74 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 1,74 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 1,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,76 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 91.356 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,34 USD an. 149,43 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,62 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 CAD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent auf 21,90 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Ballard Power am 05.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2024 -0,681 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

