Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 1,39 USD.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 1,39 USD. Bei 1,44 USD erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162.247 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 3,33 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 58,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 27,08 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Am 06.05.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,08 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Ballard Power die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,516 CAD je Ballard Power-Aktie.

