Ballard Power Aktie News: Anleger schicken Ballard Power am Nachmittag tief südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13.06.2022 16:22:00 Uhr 6,9 Prozent auf 5,95 EUR. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 5,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,10 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.141 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 16,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Bei einem Wert von 5,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 6,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 09.05.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,25 CAD im Vergleich zu 21,68 CAD im Vorjahresquartal.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,570 CAD ausweisen wird.

