Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,30 USD.

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1,30 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,32 USD. Bei 1,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.252 Stück gehandelt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 3,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 159,62 Prozent. Am 05.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,23 CAD vermeldet. Umsatzseitig standen 20,13 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von 67,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 62,84 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -1,536 CAD je Aktie aus.

