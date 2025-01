Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 1,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,5 Prozent auf 1,63 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 344.128 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 124,23 Prozent. Bei 1,24 USD erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 24,23 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,28 CAD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 20,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,99 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 45,58 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Ballard Power am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,468 CAD je Aktie ausweisen dürften.

