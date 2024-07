Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag im Ausverkauf

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 2,52 USD.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 2,52 USD. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 2,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,67 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 91.291 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 5,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 102,58 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,15 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 14,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 07.05.2024 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,49 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,05 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

2024 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,722 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

