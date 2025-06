Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 1,71 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 1,71 USD. Bei 1,71 USD erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.581 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 64,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power ebenfalls -0,19 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,495 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren eingebracht