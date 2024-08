Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,85 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,85 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,83 USD. Mit einem Wert von 1,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 57.731 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,35 USD an. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 57,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,78 USD fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 12.08.2024 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,90 Mio. CAD – ein Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 20,56 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,683 CAD ausweisen wird.

