Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ballard Power

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 1,04 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:46 Uhr 4,6 Prozent auf 1,04 USD. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,03 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 132.438 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,38 USD an. Gewinne von 224,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 1,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,44 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Ballard Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CAD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 13.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,23 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,29 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 62,84 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Ballard Power am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Ballard Power-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,567 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen