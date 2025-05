Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,29 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:43 Uhr bei der Ballard Power-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 1,29 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 1,30 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,26 USD. Bei 1,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.560 Ballard Power-Aktien.

Am 01.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,22 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 149,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 27,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 06.05.2025 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,08 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,49 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 06.08.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,496 CAD je Aktie aus.

