Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Nachmittag kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,4 Prozent auf 1,64 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,4 Prozent auf 1,64 USD abwärts. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,57 USD ein. Bei 1,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 375.151 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 2,81 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,01 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 38,41 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Ballard Power ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 22,08 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,49 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,494 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

