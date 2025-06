Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,57 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,3 Prozent auf 1,57 USD. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,55 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,56 USD. Zuletzt wechselten 90.380 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 79,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Abschläge von 35,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Ballard Power ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,08 Mio. CAD im Vergleich zu 19,49 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,494 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

