DAX23.642 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.132 +0,3%Nas22.505 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Continental 543900 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs aktuell

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag stärker

18.09.25 16:11 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 2,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,21 EUR 0,12 EUR 5,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 2,54 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 2,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 577.765 Ballard Power-Aktien.

Bei 2,56 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,79 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,24 Prozent.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,69 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 21,90 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,474 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ballard Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ballard Power Inc.

DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2017Ballard Power BuyH.C. Wainwright & Co.
03.05.2017Ballard Power OutperformFBR & Co.
21.01.2015Ballard Power Systems BuyMLV Capital
04.11.2014Ballard Power Systems BuyROTH Capital Partners, LLC
29.06.2006Ballard Power Kursziel 10 EuroFocus Money
DatumRatingAnalyst
30.11.2007Ballard Power Systems ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
28.07.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
02.03.2006Ballard Power AusbruchsversuchFocus Money
24.02.2006Ballard Power Systems holdCitigroup
21.10.2005Update Ballard Power Systems Inc.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst
14.01.2008Ballard Power Systems DowngradeGoldman Sachs Group Inc.
26.04.2006Ballard Power Systems DowngradeRBC Capital Markets
25.04.2006Ballard Power Systems sellCitigroup
25.04.2006Update Ballard Power Systems Inc.: SellSmith Barney Citigroup

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ballard Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen