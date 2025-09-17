Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 2,54 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 2,54 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 2,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 577.765 Ballard Power-Aktien.
Bei 2,56 USD erreichte der Titel am 18.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,79 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,24 Prozent.
Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.
Am 11.08.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,69 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 21,90 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,474 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
