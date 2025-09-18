Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag höher

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,4 Prozent auf 2,74 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 2,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 170,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Ballard Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,69 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,474 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

