Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1,41 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 1,41 USD nach. Das Tagestief markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 82.106 Ballard Power-Aktien.

Bei 3,22 USD erreichte der Titel am 01.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 129,18 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 1,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,11 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Ballard Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CAD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power ebenfalls -0,19 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 22,08 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 19,49 Mio. CAD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,496 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

