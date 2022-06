Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Um 22.06.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 6,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 6,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 740 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,55 EUR fiel das Papier am 16.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,91 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 09.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 27,25 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,68 CAD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,571 CAD einfahren.

