Ballard Power Aktie News: Ballard Power freundlich

Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,3 Prozent auf 11,25 EUR. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 11,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,09 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.340 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2021 markierte das Papier bei 21,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 7,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,504 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Ballard Power-Aktie schließt deutlich tiefer: Ballard Power rutscht tiefer in die roten Zahlen

Ausblick: Ballard Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plug Power-Aktie und Ballard Power-Aktie: Zwei Top-Brennstoffzellenhersteller mit Potenzial unter der Lupe

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ballard Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ballard Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Ballard Power Inc.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com