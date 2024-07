Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag im Plus

Ballard Power im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,24 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 2,24 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,23 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 60.453 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,11 USD erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 127,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.07.2024 auf bis zu 2,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 4,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.05.2024 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 19,49 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,05 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,98 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Ballard Power am 12.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2024 -0,720 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

