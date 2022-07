Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Nachmittag mit roter Tendenz

Der Ballard Power-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 26.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 6,51 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 6,51 EUR. Bei 6,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.860 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2021 auf bis zu 16,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.06.2022 bei 5,55 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 17,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.05.2022 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,68 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2022 -0,676 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

