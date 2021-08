Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power billiger

Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,3 Prozent auf 13,84 EUR ab. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 13,68 EUR. Bei 13,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4.290 Ballard Power-Aktien.

Am 09.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,80 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2021 (10,26 EUR).

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,252 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Ballard Power Systems Inc. ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Die emissionsfreien PEM-Brennstoffzellen von Ballard ermöglichen die Elektrifizierung der Mobilität, einschließlich Bussen, Nutzfahrzeugen, Zügen, Seeschiffen, Personenkraftwagen und Gabelstaplern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com